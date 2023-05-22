Події

15:40 22.05.2023

Військовослужбовці 24 ОМБ ім. короля Данила збили російський Мі-24 на Донеччині

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Військовослужбовці 24 ОМБ ім. короля Данила збили російський Мі-24 на Донеччині

У понеділок, 22 травня, силами і засобами 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила було знищено російський ударний гвинтокрил Мі-24.

"Крокодил" противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью-Йорк, що на Донеччині, коли влучним пострілом із ПЗРК "Ігла" був зупинений стрільцем-зенітником зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 24 ОМБр імені короля Данила", - повідомляє пресслужба бригади у фейсбуці.

Зазначається, що після влучання ворожий гелікоптер упав на підконтрольній ворогу території поблизу тимчасово окупованої Горлівки.

 

Теги: #війна #зсу #мі_24

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