ПА НАТО закликала уряди своїх країн заявити про перспективу членства України в Альянсі на саміті у Вільнюсі - нардеп

Парламентська асамблея НАТО закликала уряди своїх країн заявити про перспективу членства України в Північноатлантичному альянсі на саміті у Вільнюсі, повідомив глава делегації Верховної Ради в ПА НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"ПА НАТО закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу, і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО", - написав Чернєв у понеділок у фейсбуці.

За словами народного депутата, делегація Верховної Ради на весняній сесії ПА НАТО домоглася ухвалення "надзвичайно сильної декларації, яка буде мати далекосяжні політичні наслідки". Він наголосив, що делегація довго боролася за прямі та чіткі формулювання декларації.

"Це наша дипломатична перемога. Усі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані. Там є і підтримка міжнародного трибуналу, і допомога Україні для перемоги і після неї, і засудження ідеології рашизму, і відновлення територіальної цілісності, і санкції, і репарації, і план Маршалла, і багато іншого", - розповів Чернєв.

Народний депутат наголосив, що фундамент саміту НАТО у Вільнюсі закладено, парламентарії країн Альянсу свою позицію висловили, і тепер справа за урядами. Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Джерело: https://www.facebook.com/cherneve/posts/pfbid022iKMBSq9fQSyU3aUb9iUzxEDXvJLaKVz1JYGLiMqVBBxTQiFEFPWzP2r2TZPEmCNl

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