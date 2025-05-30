НАТО не прийматиме офіційних рішень щодо нерозширення Альянсу, вважає нардеп Чернєв

Північноатлантичний альянс не прийматиме офіційних рішень щодо нерозширення, впевнений голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Дуже малоймовірно, що заява Келлога матиме якісь наслідки та вплине на перебіг мирного процесу. Адже, наскільки зрозуміло з його висловлювань, США готові дати Росії усні обіцянки, що не матимуть юридично зобов'язувальної сили. З іншого боку, і сам Кремль завжди наголошував на тому, що йому потрібні письмові гарантії у вигляді офіційних міжнародних юридично зобов'язувальних документів. А такі гарантії йому ніхто не дасть", - сказав Чернєв в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

За словами народного депутата, по-перше, прийняття такого рішення суперечило б Статуту НАТО та рішенням попередніх самітів.

"По-друге, це означало б офіційне визнання права вето Росії на прийняття рішень Альянсом. По-третє, таке рішення не могло б бути прийняте самим НАТО через позицію багатьох країн, що беззастережно нас підтримують на шляху вступу. Тому жодних офіційних рішень НАТО з цього приводу прийнято не буде, а Україна продовжить брати участь у програмах інтеграції та досягнення повної сумісності з Альянсом", - підкреслив Чернєв.

Він зазначив, що Володимир Путін може задовольнитися усними гарантіями та обіцянками лише у випадку, якщо йому вкрай буде потрібно отримати передишку на кілька років, щоб накопичити сили для повторної війни.

"У такому разі він піде на перемир'я чітко знаючи, що воно буде тимчасовим", - підсумував Чернєв.

Як повідомлялось, спеціальний посланник президента США з питань України генерал Кіт Келлог заявив, що питання нерозширення НАТО, включно з Україною, неодноразово обговорювалося і є предметом занепокоєння з боку РФ. "Ну, я думаю, що це справедливе занепокоєння, і ми говорили про це неодноразово. Як ми вже говорили, для нас, Україна, яка входить до НАТО, не на столі. І ми не єдина країна, яка це говорить", — зазначив він, відповідаючи на запитання, чи готовий президент США Дональд Трамп взяти на себе письмове зобов’язання перед президентом РФ про те, що НАТО не розширюватиметься.

Спецпредставник Трампа додав, що РФ порушує питання не лише щодо України: "Вони говорять про країну Грузія. Вони говорять про Молдову. Вони говорять, очевидно, про Україну. І ми говоримо, добре, всебічно, ви знаєте, ми можемо зупинити розширення НАТО, наближаючись до вашого кордону. Це проблеми безпеки для них", — зазначив Келлог.

Водночас він наголосив, що рішення з цього приводу має ухвалювати особисто президент США.