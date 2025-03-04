Припинення постачання зброї у короткострокової перспективі не позначиться на ситуації на фронті - Чернєв

Припинення з боку США постачання зброї Україні у короткостроковій перспективі суттєво не позначиться на ситуації на фронті, вважає заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"У короткостроковій перспективі припинення поставок на ситуації на фронті суттєво не позначиться, тим більше, що поки немає офіційних даних щодо зупинки допомоги. Але у подальшому, якщо обмеження та скорочення будуть зростати, нам буде важко і доведеться більше розраховувати на власне виробництво та допомогу європейських партнерів", - сказав Чернєв в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За словами народного депутата, Україна при належному фінансуванні може виробляти більше озброєння та боєприпасів.

"Сьогодні ми можемо виробляти усі ключові види озброєння та боєприпасів, крім ППО, і наші потужності завантажені лише на 30%. Якщо Європа вкладе відповідні кошти, ми зможемо в осяжні строки збільшити виробництво ще втричі", - підкреслив Чернєв.