Епопея з поставками "Томагавків" може зайняти щонайменше кілька місяців - голова делегації Ради у ПА НАТО

Епопея з поставками американських "Томагавків" може зайняти щонайменше кілька місяців, прогнозує голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Щодо рішення Трампа (президент США Дональд Трамп - ІФ-У) надати нам томагавки - все буде не так швидко, як хотілося… Трамп не випадково сказав, що "майже" вирішив, що не хоче ескалації, і що хоче уточнити, як ці ракети будуть використовуватися… Тож етапи чітко визначені: можу передумати і не постачати, можу поставити, але не дозволити використовувати, можу дозволити використовувати лише по конкретних цілях і так далі", - написав Чернєв у Фейсбуці у вівторок.

За словами народного депутата, томагавкі є засобом тиску на очільника Кремля Володимира Путіна та намагання змусити його піти на переговори, і лише потім - посилення військових спроможностей України.

Він підкреслив, що на кожному з перерахованих етапів Путіну дається можливість відступити і піти на переговори, а тому швидше за все постачання та використання ракет будуть дуже поступовими.

"Спочатку ракети нам дадуть, але кілька штук, або пару десятків, але стріляти ними одразу не дозволять і подивляться за реакцією кремля. Якщо реакції не буде - зможемо вдарити кількома по російському прикордонню. Якщо ж путін і після цього не піде на переговори - радіус зможемо трохи збільшити, а поставки трохи зростуть. Радіус застосування та обсяги поставок ракет будуть збільшуватися по мірі того, як путін продовжуватиме ескалацію війни. І, нарешті, тільки через деякий час усі обмеження будуть зняті, крім, можливо, ударів по кремлю і безпосередньо по путіну", - зазначив народний депутат.

Він підкреслив, що "вся ця епопея може зайняти щонайменше кілька місяців", але це вже буде реальний тиск і реальний аргумент.