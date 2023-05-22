Uber закликає створити нормативно-правову базу для роботи на онлайн-платформах в Україні

Американська Uber Technologies, що надає послуги із замовлення таксі та доставки їжі, вважає, що особливістю українського ринку є відсутність нормативно-правової бази для роботи на онлайн-платформах, таких як Uber та інші, й закликає надати спрощений податковий статус і впорядкувати режим для незалежних працівників.

"Ще одну особливість українського ринку я хотів би відзначити. Це єдина країна в регіоні без чіткої нормативно-правової бази для роботи на онлайн-платформах, таких як Uber. Вважаю, що однією з чудових можливостей для України є регуляторна реформа та модернізація регуляторної бази навколо того, що ми робимо. Гарною практикою може стати запровадження спрощеного податкового статусу та впорядкування режиму для незалежних працівників на таких платформах, як Uber та інші", - сказав керівник міжнародних зв'язків Uber Метью Девлін в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, те, що існує нині, - дуже складний процес, який може відштовхувати багатьох людей від роботи на платформах.

"І це очевидно сумно не тільки через втрату потенціалу створення робочих місць, а й через той факт, що зміни в цьому питанні дадуть серйозний поштовх до розвитку економіки та руху України вперед, назустріч позитивним змінам", - наголосив Девлін.

Uber представляє в Україні 10 різних сервісів. На платформі замовлення таксі компанії в Україні працюють 25 тис. водіїв.