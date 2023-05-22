Поки йде війна в Україні, ми свідомо взяли на себе зобов’язання працювати зі збитками, забезпечуючи нижчі ціни для пасажирів і вищі прибутки для водіїв-партнерів – Метью Девлін

Ексклюзивне інтерв'ю керівника міжнародних зв’язків Uber Метью Девліна агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: Альона Манжело

Ваш поточний візит, який відбувається з нагоди форуму UNITED24, – не перший раз, коли ви відвідуєте Україну. Коли ви були востаннє?

Востаннє я був у Києві у січні 2023 року разом з CEO Uber Technologies Дарою Хосровшахі, однак перед цим, на початку повномасштабного вторгнення, я також відвідував кордон між Україною і Польщею, а саме перехід Шегині-Медика, на якому ми допомагали з перевезеннями українських біженців в перші тижні війни.

На початку вторгнення ми реалізовували масштабний проєкт безкоштовного переміщення для українців через кордон. Здійснили близько 150 тис. безкоштовних поїздок, переміщуючи людей від небезпеки. Ми також організовували безкоштовні поїздки для бажаючих здати кров. Потім ми запустили ще кілька масштабних проєктів допомоги. Один з перших з Міністерством охорони здоров’я – сервіс Uber допомагав безкоштовно дістатися до робочих місць лікарям, що мало велике значення під час повітряних тривог, коли робота метро та іншого громадського транспорту зупинялась.

Ви задіяли промокоди, які отримували медичні працівники, які давали їм право на безкоштовну поїздку…

Саме так. Промокоди на безкоштовні поїздки. Загалом їх число перевищило 350 тис., що означає те, що лікарі з українських міст виконали близько 350 тис. поїздок, скориставшись ними. Ми також реалізовуємо проєкт з Міністерством освіти по організації переміщення вчителів і учнів шкіл з особливими потребами. Проєкт розпочався нещодавно, тому ми можемо говорити поки що тільки про перші 10 тис. поїздок, натомість, ми сподіваємось що їх буде значно більше. Проєкт стартував у Києві та ми розширили його на шість українських міст. Ми виявили, що сім’ї, які мають дітей з особливими потребами, часто живуть не так близько від спеціалізованої школи, яку відвідують і ми можемо їм бути корисними.

Також ще один проєкт ми реалізовуємо з Міністерством культури, зокрема з Національним науково-дослідним реставраційним центром України. Ми допомагаємо їх фахівцям дістатися до територій, які зазнали нападу або були під окупацією, щоб вивезти у місця безпечного зберігання важливі експонати української культурної спадщини, зокрема, мистецькі і релігійні ікони, історичні архіви. Виконуючи цю місію, водії Uber подолали вже понад 50 тисяч кілометрів, щоб дістатися більш ніж 300 місць по всій країні, включно з прифронтовими територіями, де перед цим йшли бойові дії.

І ще одна річ, яку ми зробили для агенцій міжнародної допомоги, – створення програмної платформи Uber Direct для керування гуманітарними вантажами і їх транспортування до громад, які їх потребують. На початку це була їжа, багато їжі. Потім предмети у яких виникала потреба взимку, включаючи теплі ковдри і брезент, яким люди могли закрити вікна, з яких вилетіло скло. Зважаючи на зміну потреб з плином війни, ми змістили фокус на будівельні матеріали для відновлення житла. Вже більше 700 вантажівок з такими товарами були доставлені в громади по всій Україні, зокрема до найбільш зруйнованих околиць Києва та прифронтових територій на сході.

Певно, ви витратили чималі кошти на ці проєкти?

Коли йдеться про допомогу Україні, підрахунок не є нашим основним фокусом – якщо ми бачимо можливість допомогти, ми це робимо. Наприклад, я приблизно можу сказати, що тільки проєкт допомоги реалізований для МОЗ еквівалентний сумі близько $1 млн. Але насправді в таких проєктах ми просто робимо те, що можемо робити аби допомогти і не рахуємо суми.

Якщо ви хочете знати точні суми, тоді нам краще обговорити співробітництво з платформою UNITED24. Тут ми точно можемо сказати, що зібрали $3,5 млн для придбання карет швидкої допомоги. Ми зробили це так: розмістили на нашому сайті історії водіїв Uber в Україні, які вчинили героїчні вчинки, рятуючи життя людей. Ми зняли відео з розповідями про ці історії і показали їх через наш застосунок у країнах Європи, США, Канаді, аби люди могли робити пожертви. Завдяки цьому люди можуть не тільки дізнатися про війну і вчинки, які справді надихають, але й одним натисканням кнопки передати кошти. Таким чином вдалося зібрати вже $3,5 млн, яких вистачить на придбання більш ніж 50 карет швидкої допомоги. До речі, перші автомобілі вже придбані і працюють в прифронтових регіонах. Проєкт триває і ми продовжуємо збирати кошти на нові «швидкі» та підвищувати обізнаність і підтримку України.

Чи реалізовує Uber проєкти безпосередньої допомоги Збройним Силам України?

Підтримка, яку ми надаємо українській системі охорони здоров’я та бригадам екстреної медичної допомоги, є хорошим прикладом. Ми привозимо лікарів до госпіталів, і вони лікують поранених солдатів. Ми збираємо кошти на карети швидкої допомоги, вони їдуть у прифронтові регіони. У січні в Києві я та наш CEO на власні очі бачили медичну евакуацію поранених українських військових зі Сходу. Це справило величезне враження. На військовиків чекали вишикувані карети швидкої допомоги, які готові були домчати їх до госпіталів. І це особливе відчуття, що наш вклад, хоч і невеликий, але теж є – ці карети, які були придбані і з нашою участю, і лікарі, яких ми возимо до лікарень, допомагають пораненим як найшвидше отримати необхідну допомогу. Я вважаю, що для мене та для нашого CEO це був момент, який дійсно прояснив важливість роботи, яку ми виконуємо, і необхідність продовжувати її.

Які проєкти плануєте здійснювати найближчим часом?

Ми будемо продовжувати усі проєкти, про які я розповів, будемо їх вдосконалювати, також продовжимо збір коштів для платформи UNITED24. І по мірі того, як Україна буде повертати собі території, ми будемо приходити в нові міста з нашими проєктами допомоги. І ми будемо думати над тим, як збільшити допомогу. Один із напрямків, який ми, безумовно, будемо розглядати – це те, що ми можемо зробити для підтримки реабілітації ветеранів.

Важливе запитання: чи не відчуваєте ви втоми і чи не спостерігаєте тренду зниження об’єму допомоги Україні через втому від війни, від всіх подій, які тривають вже так довго?

Я б сказав, що це точно не про нашу компанію, не про наше керівництво. Усі ми, всі наші співробітники, залишаємось такими же відданими, якими були від початку повномасштабного вторгнення. І ми будемо підтримувати Україну так довго, як триватиме ця війна, і після неї ми залишимось в Україні як частина економіки і технологічного сектору. І підтвердженням цього є наша тривала підтримка UNITED24. Ми наразі запустили ще одну опцію збору коштів для України. І це вже в додатку для всієї Європи. Відкриваючи додаток Uber, ви можете бачити Uber X, Uber Black, а потім те, що ми називаємо Uber для України (Uber for Ukraine). І якщо хтось обирає цю опцію, він додає один євро, один британський фунт до вартості поїздки, а потім цей євро або цей фунт йде до UNITED24. І ми вже зібрали більше 250 тис. таких пожертв. І це відбувається просто зараз, після майже 14 місяців війни по всій Європі, тисячі людей продовжують користуватися цією опцією, щоб підтримувати Україну щодня. Тепер ви знаєте, що люди у Варшаві, Берліні, Празі, Амстердамі, Лондоні, вирушаючи на роботу, відвозячи дітей до школи, вони щоразу роблять ці донати і це насправді надихає.

Це дійсно дуже надихає, приємно чути, що втоми немає.

Зовсім ні. Ми тут, у нас тут ціла команда. У нас тут українські колеги, українські друзі. У нас є українські члени команди по всьому світу і за межами України. Ми дуже вважаємо себе частиною України. Ми не можемо втомитися від України, тому що ми відчуваємо себе частиною цього і ми – віддана частина.

Як, на вашу думку, запобігти тому, аби ця втома не настала в майбутньому?

Гадаю, відповідь у тому, що з будь-якою кампанією потрібно працювати, щоб підтримувати інтерес людей. І я думаю, що одна з найпотужніших речей у нашій роботі, особливо з UNITED24, — це розповідати справжні історії справжніх людей. З свого досвіду я можу сказати, що люди в усьому світі розуміють, що зараз поставлено на карту в Україні. І розуміють як важливо те, що захищає Україна. І щоб підтримувати це, я думаю, важливо розповідати справжні історії від справжніх людей. Тому ми обрали не говорити про війну в цілому, а доносити конкретні історії українських водіїв, про те, як вони справлялися з непростими ситуаціями, про проявлений ними самовідданий героїзм. І це продовжує і продовжить надихати людей.

Якщо дозволите, також ми б хотіли поговорити про бізнес-діяльність Uber в Україні. Саме на початку війни компанія тимчасово згорнула діяльність, але незабаром відновила її. Наразі ви вважаєте це рішення помилковим?

Дійсно, на початку повномасштабного вторгнення ми призупинили операції, аби переконатися, що надалі ми зможемо діяти безпечно. Буквально за тиждень ми відновили діяльність, але цей час був нам потрібен щоб переконатися, що це можливо робити в безпечний спосіб. Відтоді ми поширили діяльність з дев’яти українських міст на вісімнадцять, подвоївши нашу присутність в Україні, вже під час повномасштабної агресії. І ми також продовжували реалізовувати ті соціальні проєкти, про які ми вже говорили на початку. І я б не сказав що ми зробили все довершено, завжди є що покращити. Але мені комфортно від того, що ми вже зробили і я знаю, що ми прагнемо зробити ще більше.

Якщо зараз повертатись в минуле і замислюватись над тим чи варто було робити той чи інший проєкт. Чи варто було відновити роботу на день раніше чи почекати ще день, щоб бути більш впевненими у наших протоколах безпеки? Це просто неймовірно складні рішення з компромісами, які приймались у ситуаціях неймовірної невизначеності. І от що я скажу, ми приймали наші рішення, керуючись тією інформацією і обставинами, які ми мали на той момент. І ми робили те, що вважали на той момент буде найкращим саме в тій ситуації.

Наразі діяльність Uber в Україні вже повернулась до довоєнних показників, кількості замовлень?

Ми на шляху до повернення до рівня, яким він був перед повномасштабним вторгненням. Але ми ще не там. Ми дуже прагнемо до зростання. Ми бачимо зростання. І ми маємо амбітні плани відновитися до довоєнного рівня. І добре, подивимось по результатах поточного року. Але чесно слід визнати, що повномасштабна війна, яка ведеться проти України, має наслідки і ми ще не змогли вийти на довоєнні показники.

Що саме, на вашу думку, є головними причинами цього?

На мою думку, змінилося життя людей, частиною якого був Uber. Зміни, які зазнали бізнеси, справили вплив на маршрути. Багато людей переїхали, можливо, змінили місце проживання, графік, роботу. Ми бачили багато відтоку і змін в тому, як люди користуються Uber. І тому, як тільки економіка відновиться, повернеться ритм звичайного життя, то і ми як його частина відчуємо потужне зростання.

Чи працюєте ви в Харкові, Херсоні – після звільнення від окупації?

Наразі ми працюємо в Харкові, Дніпрі, Одесі. Що стосується Херсону, ми дуже уважно стежимо за безпековою ситуацією. І як тільки ми відчуємо, що настав правильний час і отримаємо підтримку від влади, ми також туди повернемось. Ми точно цього хочемо.

Скільки зараз партнерів водіїв працює з Uber в Україні?

Наразі, це 25 тисяч водіїв. Це трохи менше, ніж було до повномасштабного вторгнення, але дуже близько до цього показника.

Наскільки нам відомо, в Україні Uber працював, як з водіями напряму, так і через компанії, які набирали водіїв і співпрацювали з Uber. Чи зазнала ця модель якихось змін за період повномасштабного вторгнення?

Дійсно. Ми працюємо з обома цими моделями. Я б сказав, що ми все ще працюємо з обома, але баланс трохи змінився. Що ми побачили після повномасштабного вторгнення, це те що незалежних драйверів, які почали працювати на платформі, стало набагато більше. І це тому, що однією з великих переваг роботи на таких платформах, як Uber, є доступність роботи. Багато людей, які втратили попередню роботу, знайшли її з Uber. Ми дійсно відчули серйозне збільшення числа незалежних водіїв, які розпочали працювати з платформою. І у нас наразі в Україні приблизно порівну – незалежних драйверів і водіїв, які працюють через компанії. Дійсно до війни, кількість людей, які працюють на компанії переважала. А нині зросла чисельність незалежних драйверів і баланс став таким, яким є.

Uber розпочав в Києві проєкт Uber Shuttle, але в 2021 році відмовився від нього. Що стало причиною і чи плануєте відновлення проєкту?

Це рішення було прийнято через COVID-19. Shuttle потрібні на сталих маршрутах, які використовують багато людей і, як правило, ці маршрути сполучають роботу і дім. COVID-19 і карантинні обмеження, які його супроводжували змінили умови, багато людей перестали відвідувати офіси. І це було справжнім викликом для проєкту. І така ситуація була не тільки в Україні, з подібними викликами ми зіштовхнулися і на інших ринках. Тож єдиною причиною, чому ми призупинили шаттл, насправді була проблема COVID-19. І я думаю це те що ми точно хотіли б тут перезапустити цей продукт.

Ми використовували Uber Shuttle для перевезення українців через польський кордон у перші дні війни. Ми перевезли тоді безкоштовно десятки тисяч пасажирів шатлами.

Наразі в Україні працюють усі сервіси, які Uber має за кордоном?

Наразі ми маємо 10 різних сервісів, які вже представлені в Україні і ше один буде запущено найближчим часом – це сервіс Uber Travel. Як він працює? Це сервіс, який збирає данні з вашого LinkedIn, аккаунтів щодо переміщень і пропонує єдине рішення. Для прикладу, якщо ви маєте авіаквиток, чи радше, як зараз в Україні, квиток на потяг, бронь готелю, ресторану, він перенесе цю інформацію в Uber і створить єдиний маршрут. І після того, ви можете скористатись Uber, щоб поєднати ці точки.

Це дешевше?

Скоріше це все в одному місці. Досвід об’єднаної подорожі.

Не можу не торкнутися теми цінової політики Uber. Який вплив здійснює на неї ситуація повномасштабної війни, адже ми спостерігали значне зростання вартості нафтопродуктів, через зміну логістичних маршрутів і каналів постачання…

У будь-який момент, коли ви відкриваєте додаток Uber, поточна ціна, яку ви бачите, формується під впливом цілої низки різноманітних вхідних даних. На неї, зокрема, впливає кількість доступних автомобілів, рівень попиту. І звісно ми намагаємось балансувати ринок. Але ключовим є той факт, що в Україні ми взяли на себе зобов’язання поки іде війна, свідомо працювати в збиток. Для пасажирів ми пропонуємо дешевші поїздки, натомість даючи змогу водіям отримати вищий прибутки. І ця різниця лягає на компанію. Ми робимо це абсолютно свідомо, щоб допомогти українцям заощадити, а водіям таксі більше заробляти. Це те, що ми зробили і продовжуємо робити.

Наразі не бачите підґрунтя для збільшення цін через паливо?

Таких поточних планів у нас немає. Проте ми продовжимо спостерігати за ситуацією. Я маю на увазі паливну кризу, через яку паливний ринок зазнав радикальних змін. І це те, що треба пильно спостерігати. Ми вже маємо досвід як діяти і будемо готові, якщо така потреба з’явиться знову.

Наразі багато бізнесів, які працювали і працюють в Україні заявили про те, що зазнали збитків під час повномасштабного вторгнення? Певно, в силу особливостей бізнесу Uber не постраждав у такій великій мірі?

Дійсно, в силу того, що ми не маємо фізичних активів, ми не постраждали, як інші бізнеси. У нас немає зруйнованих фабрик або ферм, як у інших компаній. Що є нашою роботою – це фінансування внесків: менші ціни для пасажирів, вищі заробітки для водіїв, безкоштовні поїздки для лікарів, вчителів, доставка гуманітарних вантажів. Також ми робимо наш внесок, співпрацюючи з UNITED24.

Наші урядовці повідомили, що Uber почав платити так званий податок на Google, який викликав чимало дискусій у бізнес-середовищі…

Так, податок на Google почав діяти в Україні на початку 2022 року. Ми сплатили цей податок за весь 2022 рік. Це те, що було зроблено. Дивовижна частина цього полягає в тому, що ми єдина компанія у нашій сфері, яка сплачує податки Google у 2022 році, хоча в Україні є інші компанії сектору, які значно більші за нас. І це не може не викликати занепокоєнь щодо питань в контексті чесної конкуренції. І це не дуже гарна ситуація для галузі в цілому і для України, зокрема. Більше того, це тривожна ситуація. І в нас вона теж викликає занепокоєння. До війни ми уважно стежили за обговоренням реформи сектору райдшерингу. Ми вважаємо, що надзвичайно важливо надати всім гравцям ринку рівні умови. Якщо цього немає – страждає не лише економіка, а й клієнти та водії.

Чи озвучували ви представникам уряду свої занепокоєння з приводу цієї ситуації, можливо, зверталися з офіційними листами?

Ми фокусуємось на своїй компанії. Ми зайняті також питаннями підтримки України через реалізацію соціальних ініціатив і що також важливо, через сплату податків у повному обсязі. Тому я не знаю, чому інші компанії з нашої індустрії не сплачують цей податок. Що я можу сказати, що ми продовжимо виконувати усі свої податкові зобов’язання в повному обсязі. Ми вважаємо надзвичайно важливим, щоб усі компанії сплачували всі податки, які вимагає держава. І ми вважаємо, що якщо цього не буде, виникне нестабільна ситуація з дуже поганими наслідками для розвитку галузі, інвестицій, створення нових робочих місць.

Які особливості і, можливо, головні відмінності українського ринку ви б виділили?

Найголовніша відмінність українського ринку – це безпекові питання і величезний обсяг роботи над тим, щоб щодня робота, яку ми здійснюємо була максимально безпечною та надійною. Звісно, це пов’язано з війною. І в цьому плані, ситуація унікальна. Ніде більше ми не робимо стільки кроків і роботи для забезпечення саме безпеки, як в Україні. І ми продовжимо це робити, адже це цілком доречно. Натомість що як хотів би зазначити щодо українського ринку, і що також є його відмінністю, це креативність. Наша команда тут реалізовує багато нового, чого ми не робили ніде в світі. Я розповідав про організацію шаттлів для переміщення через кордон біженців. Ми говорили про створення платформи для управління вантажами, які потрібні в екстрених ситуаціях. Цим всім Uber ніколи не займався до того. І ми все будували з нуля. Виникло багато інновацій, які допомагають вирішити потреби, про які ми чуємо. І хоча запуск цих інновацій підтримували наші команди по всьому світу, всі вони керувались нашою неймовірно стійкою та креативною українською командою прямо тут, в Україні.

Але ще одну особливість українського ринку я хотів би зазначити. Це єдина країна в регіоні без чіткої нормативно-правової бази для роботи на онлайн-платформах, таких як Uber. Я вважаю, що однією з чудових можливостей для України є регуляторна реформа та модернізація регуляторної бази навколо того, що ми робимо. Гарною практикою може стати запровадження спрощеного податкового статусу і впорядкування режиму для незалежних працівників на таких платформах, як Uber. І я говорю не лише про Uber, але й про інші платформи, тому що те, що ми маємо на даний момент, - це дуже складний, дуже обтяжливий процес, який може відштовхувати багатьох людей від роботи на платформах. І це, очевидно, прикро не лише через втрату потенціалу створення робочих місць, а й через той факт, що зміни в цьому питанні дадуть серйозний поштовх в розвитку економіки і руху України вперед, назустріч позитивним змінам.