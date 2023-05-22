Найближчої доби в більшості областей України короткочасні дощі, подекуди грози

У вівторок, 23 травня, вночі у східних, південних, центральних і Сумській областях України подекуди невеликі короткочасні дощі, на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Удень в Україні, крім західних і Житомирської областей, помірні короткочасні дощі, подекуди грози, в південних і центральних областях місцями град і шквали 15-20 м/с.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, у західних областях 6-11°. Удень у більшості областей України 20-25°. У Карпатах уночі 2-7° тепла, вдень 15-20°.

У Києві в ніч на вівторок без опадів, удень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 23 травня в Києві було зафіксовано 2007 року, вона становила 32,2°, найнижчу вночі - 0,9° нижче нуля 1904 року.

У середу, 24 травня, в Україні, крім більшості західних областей, помірні короткочасні дощі, грози, подекуди град і шквали 15-20 м/с. Уночі в північних і більшості центральних областей місцями невеликий дощ.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, у західних областях 8-13°. Удень 21-26°.

У Києві в ніч на середу без опадів, удень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.