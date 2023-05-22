У результаті обстрілу Дніпропетровської області постраждали вісім місцевих жителів

Унаслідок атаки окупантів у ніч проти понеділка 8 людей дістали поранення, є пошкодження вантажних і легкових авто, а також інфраструктури, силами Повітряного командування "Схід" над Дніпропетровською областю було знищено 15 БПЛА і 4 крилаті ракети, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"У Дніпровському районі через ракетний удар поранено 27-річного чоловіка. Він перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджено кілька будівель рятувального підрозділу. Виникли дві пожежі, які вже загасили. Знищено понад 10 вантажних і легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки - пошкоджено. Побито й 25 приватних машин та 2 автобуси.

Влучення відбулося також по приватному підприємству в Дніпрі. Там понівечено 3 будівлі. В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там і уламки ракети. Постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років - у лікарні. Зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. А ще - дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Розбито 6 авто", - написав Лисак у телеграм-каналі в понеділок уранці.