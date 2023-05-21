Російські окупанти вдень обстріляли п'ять прикордонних сіл у Чернігівській та Сумській областях

Російські окупанти вдень у неділю обстріляли райони сіл Прогрес, Студенок, Вовківка і Білокопитове Шосткинського району Сумської області, а також с. Миколаївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області, повідомляють у телеграм-каналі Оперативного командування "Північ".

"З 10:30 до 10:55 зафіксовано 8 приходів, імовірно, зі ствольної артилерії, в районі н. п. Прогрес... З 10:27 до 10:45 зафіксовано 5 приходів, імовірно, з міномета 120 мм, по н. п. Миколаївка... З 12:35 до 12:50 зафіксовано 6 приходів, імовірно, з міномета 120 мм, в районі н. п. Студенок. З 12:50 до 13:00 зафіксовано 4 приходи, ймовірно, з міномета 120 мм, у районі н.п. Вовківка... З 14:50 до 15:00 зафіксовано 3 приходи, ймовірно, з міномета 120 мм, у районі н.п. Білокопитове", - ідеться в повідомленні.

У всіх випадках про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.