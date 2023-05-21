Зеленський із прем'єр-міністром Японії відвідали музей миру в Хіросімі та поклали квіти до меморіалу жертвам атомного бомбардування 1945 року

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн "Групи семи", спільно з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішидою відвідав музей миру в Хіросімі.

Як повідомляє пресслужба президента України, лідери оглянули меморіал та ознайомилися з його історією, а також поклали квіти до меморіалу жертвам атомного бомбардування 1945 року.

Пам'ять загиблих вони вшанували хвилиною мовчання.

Музей створений, щоб розповісти людям про трагедію бомбардування Хіросіми. Він відкрився у 1950-му. У музеї зібрано речі загиблих та інші свідчення атомного вибуху, відвідувачам розповідають про події, пов'язані з бомбардуванням міста.

У східному крилі музею розміщені експозиції, що показують Хіросіму до і після вибуху, розповідають про перебіг війни та обставини, що призвели до бомбардування, а також про зусилля жителів, спрямовані на повну ліквідацію ядерної зброї.