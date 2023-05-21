Руїни українських міст нагадують те, що бачив раніше японський народ - Зеленський

Руїни українських міст нагадують президенту України Володимиру Зеленському те, що він побачив у Музеї Хіросіми.

"Я прибув сюди з країни, від якої війна залишити тільки тінь на каменях історії. Але наші люди повертають історію, щоб змусити саму війну стати такою тінню", - сказав Зеленський у Хіросімі в неділю під час свого перебування на саміті G-7.

"Хоча ворог застосовує неядерну зброю, руїни наших міст, спалені вщент російськими бомбами й артилерією, схожі на те, що бачив, на жаль, ваш народ у своїй історії. Замість звичайного життя тисяч і тисяч сімей залишається тільки попіл. Замість міст – випалене пустище. Замість будинків - хіба що уламки", - сказав він.

"Зараз Хіросіма - відбудоване місто. І ми мріємо відбудувати всі наші міста, які зараз у руїнах, і кожне село, в якому не лишилося жодного цілого будинку після російських ударів", - зазначив Зеленський.

За його словами, "тут, у Хіросімі, я для того, щоб саме звідси світ почув український заклик до об'єднання".

"Сила української формули миру в тому, що, зупинивши російські загарбницькі амбіції та відновивши порушену Росією безпеку, ми дамо світу один додатковий результат: ми паралізуємо інших потенційних агресорів. Коли кожен, хто хоче війни, побачить, наскільки світ об'єднаний і рішучий в пошуках миру, не буде сенсу навіть розпочинати війну", - зазначив Зеленський.

Президент сказав, що "досі світ не мав такої формули, яка могла б зупиняти агресорів. Україна пропонує її. Україна пропонує світу порятунок від війни. Для цього потрібно об'єднатися і зробити Росію останнім агресором".

"Я дякую тобі, Хіросімо, за кожен синьо-жовтий прапор на вулицях у ці дні. Коли є український прапор, - це свідчення, що є віра у свободу, є віра в життя, є віра в наших людей", - сказав Зеленський.