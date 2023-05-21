Події

11:27 21.05.2023

Окупанти обстріляли Куп'янськ, поранено мирного жителя - Синєгубов

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Окупанти обстріляли Куп'янськ, поранено мирного жителя - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали з артилерії, мінометів і з використанням авіації населені пункти в Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілів м. Куп'янська пошкоджено будівлі цивільного підприємства та приватний житловий будинок, сталися пожежі. З пораненнями госпіталізували 44-річного чоловіка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в суботу вдень, близько 14:30, ворог завдав удару по Харкову дроном-камікадзе. Унаслідок цього було пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Постраждалих немає. У Вовчанську ворожими обстрілами пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та гаражі, знищено два автомобілі. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Лиман Перший пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Крім того, увечері в суботу в с. Нова Гусарівка на протипіхотній міні підірвався 39-річний чоловік, його госпіталізували.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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