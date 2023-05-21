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11:18 21.05.2023

Окупанти будуть змушені перекинути додаткові сили на бахмутський напрямок, найманці ПВК "Вагнер" не зможуть відійти без втрат - ISW

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Окупанти будуть змушені перекинути додаткові сили на бахмутський напрямок, найманці ПВК "Вагнер" не зможуть відійти без втрат - ISW

Бойовики ПВК "Вагнер" навряд чи зможуть успішно провести спланований відхід із Бахмута протягом п'яти днів, не перешкоджаючи Міноборони РФ у підготовці до відбиття українського контрнаступу, повідомляється у свіжому зведенні Американського інституту вивчення війни (ISW).

За даними інституту, українські сили все ще перебувають у Хромовому та Іванівському й ведуть бій із російськими військами в Бахмуті та на його околицях, а українська артилерія все ще може вражати російські сили в Бахмуті та на його околицях.

"Відхід у зіткненні з противником - надзвичайно важке завдання, з яким сили групи "Вагнер" навряд чи впораються в п'ятиденний термін, встановлений Пригожиним... Малоймовірно, що російське військове командування збере достатньо сил, щоб змінити ПВК "Вагнер" у Бахмуті й утримати свої фланги в межах вікна, оголошеного Пригожиним, без передислокації російських військ з інших районів", - ідеться у зведенні.

Крім того, на думку експертів ISW, заявлене Пригожиним захоплення решти кварталів у Бахмуті не має стратегічного значення, оскільки це не дасть змоги виснаженим силам ПВК або російській армії створити значущий плацдарм для подальших наступальних операцій.

 

Теги: #війна #isw

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