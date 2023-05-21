Події

07:27 21.05.2023

Від мешканців Луганської області надійшло понад 35 тис. заявок про пошкодження майна, з них опрацьовано понад 10 тис.

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Мешканці Луганської області надіслали владі 35649 повідомлень про пошкодження майна, місцеві адміністрації вже опрацювали 10668 таких заявок, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у суботу.

"35649 повідомлень про зруйноване та пошкоджене майно подали жителі нашої області. Військовими адміністраціями територіальних громад опрацьовано 10668 таких інформаційних повідомлень", - написав він у телеграм-каналі.

Зазначається, що частина заявок від населення не підлягає опрацюванню.

"8514 (повідомлень - ІФ-У) прив'язані до об'єктів Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених воєнною агресією Російської Федерації (РПЗМ). 2154 не підлягають обробці (через дублювання, некоректні дані, зокрема щодо адреси, власника майна тощо)", - ідеться в повідомленні.

За даними голови Луганської ОВА, загалом до Державного реєстру внесено 10264 об'єкти нерухомого майна, зокрема 4842 будівлі, 5422 приміщення.

 

 

 

Теги: #реєстр #пошкодження #луганська

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