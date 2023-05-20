Події

19:59 20.05.2023

У Миколаївській та Херсонській областях українські військові знищили 5 ворожих БПЛА

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У Миколаївській та Херсонській областях українські військові знищили 5 ворожих БПЛА

У суботу українські захисники знищили 5 безпілотних літальних апаратів у Миколаївській та Херсонській областях, повідомляє Повітряне Командування "Південь".

"20 травня 2023 року, у Миколаївській та Херсонській областях, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 5 ворожих БпЛА: 3 ударних БпЛА "Ланцет", 1 БпЛА "Мерлін-ВР" та 1 розвідувальний "Орлан-10", - ідеться в повідомленні, опублікованому в соцмережі фейсбук.

 

 

 

Теги: #миколаївська #херсонська_область #південь

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