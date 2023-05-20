У результаті обстрілу Нікополя постраждала жінка

Російські війська в суботу обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, в результаті у Нікополі поранення дістала жінка, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні знову обстріляли Нікопольщину. З важкої артилерії було випущено понад 20 снарядів. Гатили по Нікополю та Червоногригорівській громаді. У місті постраждала 46-річна жінка. Пошкоджено 17 будинків - приватних і багатоповерхових. Зачепило і сонячні панелі, паркани та господарські споруди", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Також унаслідок обстрілу пошкоджено газопроводи та лінії електропередач, без електрики наразі перебувають майже 1 тис. жителів Нікополя.