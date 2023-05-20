П’ятеро мирних жителів дістали поранення внаслідок обстрілів Торецька Донецької області

П'ятьох людей поранено, серед них - дитину, внаслідок ворожого обстрілу м. Торецьк Донецької області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко в суботу.

"5 людей поранено внаслідок обстрілів Торецька. Серед поранених - 11-річна дитина. Усім постраждалим надано медичну допомогу, їхній стан задовільний", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Кириленка, росіяни накрили фактично все місто Градами - пошкоджено житлові будинки та інші цивільні об'єкти, зокрема, лікарню.

Очільник Донецької ОВА закликав місцевих жителів не ризикувати своїм життям і евакуюватися з прифронтових територій.