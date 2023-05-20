Події

14:12 20.05.2023

У Музеї народної архітектури та побуту в Пирогові відкрито реконструйований центральний вхід

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У Музеї народної архітектури та побуту в Пирогові відкрито реконструйований центральний вхід

У Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові відкрито реконструйований центральний вхід.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у заході взяв участь міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Попередню вхідну групу було побудовано в 1970-х роках, а її реконструкція стала першим етапом реалізації державної програми "Магніти України".

Реконструйований вхід виконано з дерева, металу та бетону.

На наступному етапі реконструкції буде укріплено огорожу, а також відреставровано млини на території музею.

 

Теги: #музей #пирогово #реконструкція

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