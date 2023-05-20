У Музеї народної архітектури та побуту в Пирогові відкрито реконструйований центральний вхід
У Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові відкрито реконструйований центральний вхід.
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у заході взяв участь міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Попередню вхідну групу було побудовано в 1970-х роках, а її реконструкція стала першим етапом реалізації державної програми "Магніти України".
Реконструйований вхід виконано з дерева, металу та бетону.
На наступному етапі реконструкції буде укріплено огорожу, а також відреставровано млини на території музею.