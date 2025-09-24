У Києві планують реконструювати транспортний вузол біля Південного мосту

КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва” оголосило тендер на виконання проєктних і вишукувальних робіт для реконструкції транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

“Йдеться про ділянку зі з’їздами з вул. Саперно-Слобідської на Столичне шосе”, - зазначається в повідомленні.

Очікується, що виконання цих робіт дасть змогу: розвантажити Південний міст та просп. Науки завдяки перерозподілу автотранспорту, який рухається з Деміївської площі в бік Обухова та у зворотному напрямку, зменшити навантаження на транспортний вузол Столичне шосе – просп. Науки та зменшити потік автомобілів через залізничний переїзд на просп. Науки.

Орієнтовна вартість закупівлі становить 23,9 млн грн.

Прийом пропозицій триватиме згідно з вимогами законодавства про публічні закупівлі з урахуванням вимог, що діють на період воєнного стану.