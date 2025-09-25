Викрито осіб, які намагалися заволодіти землею Національного музею в Пирогові

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру організатору та спільниці незаконної схеми заволодіння землею на території Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові, повідомляє Офіс генпрокурора.

"Йдеться про керівника та працівницю приватного товариства, які розробили та втілювали план протиправного отримання в користування земельної ділянки площею 1,5 га, що перебуває у державній власності та знаходиться у постійному користуванні музею", - інформує відомство в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією прокуратури, для цього керівник товариства виготовив підроблені технічні паспорти, довідки й акти прийому-передачі і їх підставі зареєстрував право власності на об’єкти нерухомості загальною площею понад 8 тис. кв.м.

"Після цього провів збори учасників товариства, включив фіктивні об’єкти до статутного капіталу та намагався оформити землевпорядну документацію", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Втім, як наголошують у відомстві, реалізувати свій задум до кінця зловмисники не встигли – незаконні дії було викрито правоохоронцями у співпраці із керівництвом музею. "На землю накладено арешт, державі не завдано збитків на понад 10 млн грн", - уточнюється в повідомленні.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України.