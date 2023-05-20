Зеленський на зустрічі з Мелоні наголосив на необхідності вдосконалення спроможності ППО, включно з підготовкою пілотів

У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн Групи семи президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

Як повідомила пресслужба президента України, сторони наголосили на важливості продовження діалогу між Україною та Італією з приводу важливих питань двосторонніх відносин.

Зеленський і Мелоні також обговорили перші результати візиту президента України до Італії, який відбувся 13 травня.

Під час зустрічі йшлося про оборонну та політичну підтримку України з боку Італії.

"Президент України наголосив на необхідності вдосконалення спроможності протиповітряної оборони, включно з підготовкою наших пілотів", - зазначено в повідомленні.

Лідери скоординували позиції напередодні участі Зеленського в саміті держав "Групи семи".