"Метінвест" і "Запоріжсталь" долучилися до відновлення частково зруйнованого ворожим ударом історичного будинку в Запоріжжі

За дорученням президента України Володимира Зеленського, за сприяння Запорізької обласної військової адміністрації та Запорізької міської ради в партнерстві з групою "Метінвест" і комбінатом "Запоріжсталь" стартував проєкт із відновлення будинку, що постраждав від ворожих обстрілів.

Згідно з пресрелізом меткомбінату, соціально відповідальний бізнес спрямує на реалізацію проєкту реконструкції 50 млн грн.

Водночас уточнюється, що відновлення пошкодженого будинку розпочнеться 29 травня 2023 року. Наразі триває організація будівельного майданчика. У межах відновлення планується облаштування частини нових фундаментів, відновлення надійних опорних конструкцій, перекриттів, інженерних мереж і дахів. Особливу увагу приділять реставрації всіх архітектурних елементів фасаду зі збереженням первісного історичного вигляду. Фінальним етапом проєкту стане благоустрій прибудинкової території.

Операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко наголосив, що компанія вірить у перемогу України і приєднується до відновлення країни вже зараз.

"Ми приєднуємося до важливого проєкту з відновлення знакової для запоріжців будівлі та видатної архітектурної пам’ятки – житлового будинку на проспекті Соборному, який було понівечено внаслідок масованої ракетної атаки на Запоріжжя. Зараз цей будинок уособлює собою гостре нагадування про руйнівну силу війни, однак синергія зусиль влади та відповідального бізнесу доведе, що єдність та творення мають більшу силу", - зазначив Мироненко, якого цитує пресслужба.

У пресрелізі нагадується, що 6 жовтня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по центру Запоріжжя. Унаслідок ворожих обстрілів зазнав руйнувань багатоквартирний будинок за адресою проспект Соборний, 151: було зруйновано два під'їзди, у яких розташовувалися 24 квартири.

Будинок був побудований на замовлення комбінату "Запоріжсталь" і введений в експлуатацію 1955 року. Він є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення, разом з іншими будинками виокремлює одну з головних площ Запоріжжя, яка залишається центром культурного та суспільного життя, - площу Маяковського.

"Запоріжсталь" - одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого має широкий попит у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу. Спеціалізація комбінату - високоякісний сталевий г/к рулон, г/к лист, холоднокатаний лист, х/к рулон з вуглецевих і низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.

Основними споживачами продукції є виробники зварних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники виробів побутової техніки.

"Запоріжсталь" перебуває в процесі інтеграції в групу "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".