У Карпатському регіоні, на південному сході та в центрі України в неділю очікуються короткочасні дощі, температура - до 20-23°, на півдні - до 27°

У неділю, 21 травня, вночі в Карпатському регіоні, вдень у південній частині, східних і більшості центральних областей очікується невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті територій без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°, у Карпатах 13-18°; у південній частині вночі 12-17°, вдень 22-27°.

За прогнозом синоптиків, у Києві 21 травня опадів не очікується. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 19-21°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, у Києві 21 травня найвища температура вдень була 32,0° у 2007 р., найнижча вночі 0,0° у 1917 р.

У понеділок, 22 травня, у південних, східних, більшості центральних областей невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті територій без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, у південних і східних областях до 16°, вдень 18-23°.

У столиці України в понеділок, 22 травня, також, як і днем раніше, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.