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07:43 20.05.2023

РФ перекинула дві бригади спецназу до кордону з Україною

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РФ перекинула дві бригади спецназу до кордону з Україною

Росія перекинула в прикордонні райони Курської області підрозділи двох бригад спецпризначенців Головного розвідувального управління ЗС РФ, імовірно, у такий спосіб, намагаючись закріпити частину українських військ у прикордонних регіонах і розосередити їх на критично важливих ділянках фронту, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

Український центр національного опору повідомив 19 травня, що підрозділи 3-ї та 22-ї гвардійських бригад спеціального призначення розгорнуто в Тьоткіне Курської області РФ для запобігання диверсійній діяльності українських партизанів і підняття бойового духу російських військ.

За оцінками Інституту, такі російські розгортання в прикордонних районах, найімовірніше, є спробою закріпити частину українських військ у прикордонних регіонах і розосередити їх на критично важливих ділянках фронту.

Науковці зазначають, що раніше підрозділи 3-ї гвардійської бригади спеціального призначення перебували поблизу Кремінної Луганської області, а підрозділи 22-ї гвардійської бригади спеціального призначення розміщувалися біля Оріхового на заході Запорізької області.

"Незрозуміло, чому російське керівництво ухвалило рішення вивести такі підрозділи з активних ділянок фронту в російські тилові райони. Ймовірно, ці підрозділи зазнали втрат у нещодавніх бойових діях і були виведені та передислоковані для відпочинку та переозброєння. Розгортання цих підрозділів у прикордонних районах навряд чи матиме бажаний інформаційний або оперативний ефект", - зазначили в ISW.

 

 

 

Теги: #рф #спецназ #війна #isw

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