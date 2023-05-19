Київ був би взятий, якби російський десант вдало висадився у Гостомелі

Єдиним планом росіян була стрімка висадка десанту на аеродромі Гостомель, у разі успішної операції Київ був би захоплений, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

"Весь план росіян був - стрімка висадка посадковим способом на аеродром Гостомель і звідти вхід до Києва. Це був єдиний план", - сказав він в інтерв'ю для спецпроекту Дмитра Комарова "Рік. За кадром".

Буданов наголосив, що росіяни безуспішно 24 лютого 2022 року робили спроби висадити там свій десант і абсолютно не вірили в опір українців.

"По-друге, вони свято висадяться і літак за літаком розвантажуватимуть підрозділи, які прямо, відразу входитимуть до Києва", - зазначив він.

Як пояснив Буданов, окупантам потрібно було "створити картинку" масованого наступу та безальтернативності здачі.

"І для створення картинки входження цих колон. Ніхто не сподівався воювати, як у Маріуполі. Вони вірили, що ніхто не зможе створити їм серйозну протидію, і вони зайдуть до урядового кварталу, змінять керівництво. Оскільки, на їхню думку, керівництво держави до цього часу мало кудись втекти, якщо ні - вони б його знищили", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання про те, що було б, якби висадка російського десанту пройшла успішно, Буданов сказав: "Вибачте, але Київ був би взятий".

За його словами, остаточну інформацію про дату повномасштабного вторгнення він отримав приблизно о 15.00 23 лютого.