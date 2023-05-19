Події

23:02 19.05.2023

РФ активно почала готуватися до агресії проти України з 2007 року

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РФ активно почала готуватися до агресії проти України з 2007 року

РФ з 2007 року почала вести підготовку до агресії проти України, в 2014 році - скористалась зручним моментом, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

"Активно РФ почала готуватися до агресії проти України з 2007 року. У 2014 році вони скористались зручним для них моментом. І все, що далі - ви бачили, як воно рухалося", - сказав він в інтерв'ю для спецпроекту Дмитра Комарова "Рік. За кадром".

Водночас він підчеркнув, що якщо б війна не почалася в 2014 році, то "це нічого не змінилося".

"Війна між нами була неминуча", - заявив Буданов.  

Теги: #рф #україна #підготовка #агресія #буданов

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