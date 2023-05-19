Португалія готова тренувати українських пілотів і механіків

Португалія прийняла рішення приєднатися до авіаційної коаліції шляхом тренування українських пілотів і механіків на бойових літаках західного типу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як повідомляє МЗС України, під час візиту до Лісабона Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Жоао Гомешем Кравіньо та міністром оборони Оленою Каррейраш.

Очільник української дипломатії детально розповів португальським партнерам про ситуацію на фронті та окреслив військові потреби України для ефективної оборони та контрнаступальних операцій.

Також Кулеба подякував уряду Португалії за рішення долучитися до авіаційної коаліції шляхом тренування українських пілотів і механіків на бойових літаках західного типу.

Португальська сторона також підтвердила готовність надалі підтримувати Україну на її шляху до членства в Європейському Союзі.

"Глави МЗС України та Португалії скоординували позиції в контексті підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі. Кулеба наголосив на важливості ухвалення лідерами Альянсу політичного рішення щодо визначення алгоритму вступу України в НАТО", - ідеться в повідомленні.

Міністри також обговорили притягнення Росії та її керівництва до відповідальності за злочини проти України, зокрема, створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

Крім того, Кулеба також приділив особливу увагу Формулі миру президента Володимира Зеленського, розширення кола її підтримки, зокрема за рахунок приєднання країн Глобального Півдня.