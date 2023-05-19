Події

21:42 19.05.2023

Стефанчук зустрівся в п'ятницю з королевою Данії Маргрете II

1 хв читати

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук у п'ятницю зустрівся з королевою Данії Маргрете II, повідомила пресслужба Ради в телеграм-каналі.

"Мав честь зустрітися з Її Величністю Королевою Данії Маргрете II і подякувати країні за постійну та надійну підтримку України. Королева Данії Маргрете II не раз заявляла про підтримку України та українського народу. І сьогодні я почув побажання якнайшвидшого закінчення цієї війни та щирі привітання мужнім українцям і українкам", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами Стефанчука, Данія - один із лідерів за обсягами фінансової допомоги Україні.

"Важливо, що нещодавно створений Фонд на підтримку України передбачає як кошти на відновлення України, так і залучення данських компаній до відновлення українських міст", - сказав він.

Крім того, Данія однією з перших підтримала ініціативу т.зв. патронату над відновленням зруйнованих міст.

"І сьогодні таке партнерство вже налагоджено з Миколаєвом", - зазначив Стефанчук.

 

 

 

Теги: #королева #данія #стефанчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:52 19.05.2023
Україна розраховує на підтримку парламенту та уряду Данії щодо членства в НАТО - Стефанчук

Україна розраховує на підтримку парламенту та уряду Данії щодо членства в НАТО - Стефанчук

16:08 05.05.2023
Данія і Німеччина спільно передадуть Україні 80 танків Leopard 1

Данія і Німеччина спільно передадуть Україні 80 танків Leopard 1

19:29 03.05.2023
Прем'єр-міністерка Данії: Питання винищувачів складне, дискусія триває

Прем'єр-міністерка Данії: Питання винищувачів складне, дискусія триває

19:19 03.05.2023
Прем'єрка Данії: Ми готові допомагати Україні й надалі стільки, скільки потрібно

Прем'єрка Данії: Ми готові допомагати Україні й надалі стільки, скільки потрібно

18:27 02.05.2023
Данія надасть пакет допомоги в 1,7 млрд данських крон для підтримки України в контрнаступі

Данія надасть пакет допомоги в 1,7 млрд данських крон для підтримки України в контрнаступі

21:45 28.04.2023
Данія планувала використовувати артустановки Caesar для своєї армії, але через агресію РФ передала їх Україні

Данія планувала використовувати артустановки Caesar для своєї армії, але через агресію РФ передала їх Україні

13:47 28.04.2023
САУ CAESAR від Данії вже заступили на бойове чергування в Україні - Резніков

САУ CAESAR від Данії вже заступили на бойове чергування в Україні - Резніков

07:54 28.04.2023
За чотири дні до вибуху трубопроводу "Північний потік" біля нього перебувало російське спецсудно

За чотири дні до вибуху трубопроводу "Північний потік" біля нього перебувало російське спецсудно

18:24 25.04.2023
Данська Velux запустила в Україні виробництво систем керування вікнами

Данська Velux запустила в Україні виробництво систем керування вікнами

11:06 20.04.2023
Данія та Нідерланди відправлять Україні 14 танків Leopard 2 - ЗМІ

Данія та Нідерланди відправлять Україні 14 танків Leopard 2 - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Португалія готова тренувати українських пілотів і механіків

Зеленський зустрінеться з Байденом найближчими днями - Єрмак

Маляр: У передмісті Бахмута темпи просування наших військ дещо знижені, але ворогу не вдається повернути втрачені позиції

Зеленський вітає рішення США підтримати коаліцію винищувачів

Найзапекліші бої точаться за Бахмут і Мар'їнку

ОСТАННЄ

Португалія готова тренувати українських пілотів і механіків

Прем'єр Великої Британії вітає рішення США про навчання українських пілотів на винищувачах F-16

У ВР зареєстровано урядовий законопроєкт про приєднання "МГУ" до ОГТСУ

Росіяни намагаються взяти під контроль Авдіївку та Мар'їнку

Залужний про розмову з Міллі: Подякував за комплекси Patriot і відзначив їхню ефективну роботу, у пріоритеті - додаткові системи ППО

Умови навчання українських пілотів на F-16 буде розроблено найближчими тижнями

До Києва прийшло метеорологічне літо

Сили оборони за добу завдали 16 авіаударів по ворогу, знищили 3 крилаті ракети і 18 безпілотників - Генштаб ЗСУ

Зеленський зустрінеться з Байденом найближчими днями - Єрмак

Маляр: У передмісті Бахмута темпи просування наших військ дещо знижені, але ворогу не вдається повернути втрачені позиції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА