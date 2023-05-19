Стефанчук зустрівся в п'ятницю з королевою Данії Маргрете II

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук у п'ятницю зустрівся з королевою Данії Маргрете II, повідомила пресслужба Ради в телеграм-каналі.

"Мав честь зустрітися з Її Величністю Королевою Данії Маргрете II і подякувати країні за постійну та надійну підтримку України. Королева Данії Маргрете II не раз заявляла про підтримку України та українського народу. І сьогодні я почув побажання якнайшвидшого закінчення цієї війни та щирі привітання мужнім українцям і українкам", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за словами Стефанчука, Данія - один із лідерів за обсягами фінансової допомоги Україні.

"Важливо, що нещодавно створений Фонд на підтримку України передбачає як кошти на відновлення України, так і залучення данських компаній до відновлення українських міст", - сказав він.

Крім того, Данія однією з перших підтримала ініціативу т.зв. патронату над відновленням зруйнованих міст.

"І сьогодні таке партнерство вже налагоджено з Миколаєвом", - зазначив Стефанчук.