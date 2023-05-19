Події

16:31 19.05.2023

Україна має намір домовитися з Туреччиною про взаємне прийняття державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення

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Україна має намір домовитися з Туреччиною про взаємне прийняття державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення

Кабінет Міністрів схвалив проєкт меморандуму про взаєморозуміння між урядами України і Туреччини про взаємне прийняття державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, схвалено проєкт меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та урядом Турецької Республіки щодо взаємного прийняття державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

 

Теги: #україна #туреччина #гарантії

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