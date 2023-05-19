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16:06 19.05.2023

Кабмін затвердив план підготовки до осінньо-зимового періоду

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Кабмін затвердив план підготовки до осінньо-зимового періоду

Кабінет Міністрів України затвердив план підготовки до осінньо-зимового періоду й утворив штаб із підготовки об'єктів житлово-комунального господарства, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні буде затверджено план підготовки до осінньо-зимового періоду та рішення про утворення штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до наступної зими", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, також встановлено алгоритм проходження процедур для початку ремонту енергооб'єктів.

"Йдеться про взаємодію операторів критичної інфраструктури, міністерств, Агентства відновлення та ОВА. Усе відбуватиметься швидко, щоб встигнути до наступного осінньо-зимового періоду", - наголосив Шмигаль.

Теги: #план #підготовка #озп

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