Кабмін затвердив план підготовки до осінньо-зимового періоду

Кабінет Міністрів України затвердив план підготовки до осінньо-зимового періоду й утворив штаб із підготовки об'єктів житлово-комунального господарства, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні буде затверджено план підготовки до осінньо-зимового періоду та рішення про утворення штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до наступної зими", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, також встановлено алгоритм проходження процедур для початку ремонту енергооб'єктів.

"Йдеться про взаємодію операторів критичної інфраструктури, міністерств, Агентства відновлення та ОВА. Усе відбуватиметься швидко, щоб встигнути до наступного осінньо-зимового періоду", - наголосив Шмигаль.