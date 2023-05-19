На Дніпропетровщині ДБР припинило злочинну діяльність угруповання наркоторгівців із річним обігом 200 млн грн

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило та припинило діяльність злочинного угруповання торгівців наркотичних речовин у Дніпропетровській області, повідомляє пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР за сприяння ДВБ Нацполіції провели у Дніпрі масштабну спецоперацію з викриття та припинення діяльності злочинного угрупування наркоторговців. Наркоділки розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини в кількох областях України", - йдеться в повідомленні, розміщеному в п'ятницю на сайті ДБР.

Зазначається, що "це вже десята організована злочинна група, яка займалася виготовленням і розповсюдженням наркотичних засобів в усіх регіонах України, чию діяльність припинило ДБР з початку 2023 року".

Місячний обіг злочинного угруповання становив десятки мільйонів гривень, а річний, попередньо, понад 200 млн грн.

Зловмисники реалізовували різноманітні наркотичні та психотропні речовини за попередньою оплатою. Для цієї мети злочинці створили 50 спеціальних банківських рахунків, на кожен з яких щорічно надходило від 1 до 5 млн грн незаконного прибутку.

Злочинці передавали заборонені речовини через "закладки" в публічно доступних місцях. Також зловмисники, незважаючи на дію воєнного стану, збували наркотики і в прифронтових районах.

З метою припинення злочинної діяльності працівники ДБР провели понад 36 обшуків у місті Дніпрі та Дніпропетровській області.

"За результатами оперативно-слідчих дій затримано керівника злочинної організації, його спільника, який допомагав в організації злочинів, а також чотирьох учасників злочинної організації, які безпосередньо забезпечували збут наркотичних засобів і психотропних речовин", - ідеться в повідомленні.

Під час санкціонованих обшуків виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах, які вже були підготовлені для збуту наркозалежним особам, обладнання для їх фасування, упакування, інші речові докази, які доводять провину підозрюваних.

Наразі учасникам організованої групи повідомлено про підозру у створенні злочинного угрупування, що займається незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великому розмірі (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України).

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

Водночас вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу.

Тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на виявлення всіх осіб, причетних до злочинної діяльності.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.