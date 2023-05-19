Ворог намагається повернути втрачені кілометри в районі Бахмута, українські сили відбивають атаки - Маляр

Російські окупанти намагаються повернути втрачені кілометри навколо Бахмута, але українські військові відбивають атаки, ворог не захопив місто, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Учора і сьогодні ми спостерігаємо, що ворог намагається повернути собі втрачені кілометри. Але їм не вдається, усі атаки наші військові відбивають. Що стосується безпосередньо Бахмута - переважно бої наразі йдуть у південно-західній частині, але ми цю частину контролюємо станом на зараз", - сказала Маляр в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Заступниця міністра наголосила, що атаки ворога тривають, українські сили дають відсіч.

Говорячи про просування окупантів у місті, вона сказала, що "деяке просування є". Водночас у Міноборони спростували інформацію в російських соцмережах про нібито взяття окупантами Бахмута.

"Це стиль росіян - у них завжди йде інформаційний фальстарт. Вони видають бажане за дійсне й оголошують раніше ті цілі, яких хочуть досягти. Але часто виходить так, що вони їх і не досягають. Учора-позавчора вони стверджували в соцмережах, що вони вже контролюють Бахмут, це не так", - заявила вона.

Крім того, Маляр зазначила, що окупанти намагаються захопити Мар'їнку та Авдіївку, там тривають такі самі запеклі бої.