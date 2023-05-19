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09:33 19.05.2023

ЗСУ домоглися тактично значущих успіхів у районі Бахмута під час контрнаступів 18 травня - ISW

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ЗСУ домоглися тактично значущих успіхів у районі Бахмута під час контрнаступів 18 травня - ISW

Українські збройні сили перехопили тактичну ініціативу і домоглися тактично значущих успіхів у районі Бахмута під час контрнаступальних операцій у четвер, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 18 травня.

"Ці операції є продовженням локальних контрударів, які українські сили проводять уже декілька днів, і не відображають початку великої нової операції. Багато російських блогерів стверджували, що українські сили прорвалися з північного заходу через російські оборонні рубежі на південь і південний захід від Іванівського (6 км на захід від Бахмута) і на північний захід від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута)", - йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті ISW.

Окрім цього, військові блогери стверджували, що збройні сили РФ відступили з позицій на північ від н. п. Сакко і Ванцетті (15 км на північ від Бахмута) на позиції, що на південь від самого Бахмута, але ЗСУ ще не увійшли до міста.

Зі свого боку власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що війська агресора поступилися 570 метрами території на північ від Бахмута, що узгоджується із заявою заступника міністра оборони України Ганни Маляр про те, що ЗСУ просунулися на 500 метрів на північ від Бахмута і на 1 000 метрів на південь від Бахмута.

Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий також заявив, що за минулу добу ЗСУ просунулися на 1 700 метрів, а 3 окрема штурмова бригада заявила, що контратаки бригади розширили український "клин" у районі Бахмута до 2 000 метрів завширшки і 700 метрів завглибшки.

Західні аналітики також зазначають, що українські офіційні особи наголосили на тому, що ЗСУ перехопили ініціативу на полі бою в районі Бахмута.

"Череватий заявив 18 травня, що українські сили повернули собі ініціативу на полі бою і змушують російські сили реагувати на дії України, зокрема шляхом перекидання підрозділів ПДВ Росії на фланги Бахмута для захисту від українського наступу", - йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра оборони України заявила, що росіяни перекинули більшу частину своїх резервів у район Бахмута, ймовірно зробивши це на шкоду іншим районам лінії фронту.

Раніше аналітики ISW припустили, що військове командування РФ перекидає військові засоби в район Бахмута, щоб посилити наступальні можливості ПВК "Вагнер" і здобути тактичну перемогу перед українським контрнаступом.

"Обмежений характер наступальних операцій ПВК "Вагнер" у Бахмуті порівняно з локальними українськими контратаками відзначає втрату російської ініціативи в цьому районі. Російські блогери стверджували, що сили ПВК "Вагнер" розпочали штурм одного з останніх українських укріпрайонів у західній частині Бахмута", - наголошується в повідомленні.

Окупаційний чиновник у тимчасово захопленій частині Запорізької області та видатний представник інформаційного простору РФ Володимир Рогов заявив, що 17 травня сили ПВК "Вагнер" перерізали дорогу Бахмут-Часів Яр у західній частині Бахмута, однак ISW не може підтвердити цю заяву.

Зі свого боку Пригожин раніше стверджував, що ПВК "Вагнер" просунулася в Бахмуті на 260 метрів і що ЗСУ контролюють тільки 1,28 квадратних кілометра міста. Один військовий блогер заявив, що сили компанії "Вагнер" збільшили швидкість свого просування після того, як окупанти доправили ПВК боєприпаси, проте заявлена Пригожиним щоденна швидкість просування залишалася здебільшого незмінною.

 

Теги: #війна #isw

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