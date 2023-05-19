Події

07:51 19.05.2023

Ворог десять разів обстріляв Сумщину за добу, є постраждалі та руйнування інфраструктури

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Ворог десять разів обстріляв Сумщину за добу, є постраждалі та руйнування інфраструктури

Два місцеві жителі Сумської області отримали контузії внаслідок ворожого обстрілу прикордоння протягом четверга, росіяни здійснили 10 обстрілів області за добу, повідомили в ОВА.

"Зафіксовано 62 вибухи. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської, Білопільської, Новослобідської, Миропільської, Есманської, Краснопільської громад", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зокрема Юнаківська громада постраждала від мінометного обстрілу - 7 вибухів та атаки з артилерії - 8 вибухів.

По Білопільській громаді ворог також здійснив мінометний обстріл - 12 вибухів.

У Новослобідській громаді зафіксовано обстріл із міномета - 4 вибухи.

По території Миропільської громади росіяни вдарили з мінометів - 3 вибухи. Пошкоджено житловий будинок у с. Миропілля.

Есманську громаду ворог обстріляв із міномета - 10 вибухів, удар здійснено по с. Студенок. Обстрілом пошкоджено приватний житловий будинок, господарську споруду, трактор, польовий обприскувач. Також 2 цивільні особи отримали контузії.

Краснопільську громаду росіяни обстріляли з міномета - 18 вибухів.

Крім того, ОВА повідомляє про ліквідацію загоряння господарської споруди на приватній території мирних громадян, в одному з населених пунктів Шосткинського району, що за 1 км від кордону з РФ.

Зазначається, що причиною загоряння став обстріл з боку росіян.

"Пожежа виникла через ворожі обстріли, завдані з території росії. Пожежники вчасно ліквідували загоряння, запобігши його подальшому поширенню на житловий будинок і літню кухню", - поінформували в ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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