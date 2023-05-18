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21:24 18.05.2023

Зеленський у День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу: Питання Криму буде виведено на новий міжнародний рівень

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Зеленський у День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу: Питання Криму буде виведено на новий міжнародний рівень

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 18 травня, відвідав офіс Кримської платформи і зустрівся з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, представниками Меджлісу і кримськотатарської спільноти.

"Сьогодні і щороку в цей день, 18 травня, ми вшановуємо пам'ять усіх жертв депортації кримськотатарського народу. Це був один із найтяжчих злочинів ХХ століття - увесь народ силоміць забрали з рідної землі і змусили жити на чужині десятиліттями. І коли вже люди повернулися додому, Росія вкотре принесла в їхній дім, у нашу Україну своє зло - зло агресії, репресій, приниження. Повернути справедливість для всіх наших людей, гарантувати свободу для всієї нашої держави без жодних винятків - це наше історичне завдання. Завдання всіх, хто захищає державу, всіх, хто обрав Україну, а отже, здобуде перемогу", - заявив Зеленський, повідомляє пресслужба глави держави.

Він також зазначив, що Кримська платформа ефективно спрямовує спільну силу всієї української держави та кримськотатарського народу.

"Радий знати, що наша спільна робота з Меджлісом приносить потрібний Україні результат", - наголосив президент.

"До речі, деякі дуже важливі спільні кроки готуємо вже на найближчий час. Питання Криму, кримських в'язнів і всіх наших людей у Криму виводимо на новий міжнародний рівень", - додав він.

 

 

 

Теги: #річниця #депортація #кримські_татари

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