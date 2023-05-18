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13:24 18.05.2023

Російські війська намагаються формувати резерви за рахунок колишніх ув'язнених і заарештованих місцевих жителів - Маляр

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Російські війська намагаються формувати резерви за рахунок колишніх ув'язнених і заарештованих місцевих жителів - Маляр

У Луганській області російські окупанти облаштували кілька тренувальних польових таборів, у яких наразі перебувають понад 800 осіб із числа колишніх ув'язнених та заарештованих місцевих жителів, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"До кінця травня очікується збільшення чисельності особового складу таборів із прибуттям іще двох партій в’язнів із Росії, засуджених переважно за скоєння вбивств з особливою жорстокістю", - написала вона в телеграм-каналі в четвер.

За її інформацією, наразі поблизу населених пунктів Рогове та Можняківка Луганської області облаштовано декілька таких таборів, до яких під конвоєм з Росії доставляються партії завербованих ув’язнених. На сьогодні в зазначених таборах перебуває понад 800 осіб, з ними проводяться інтенсивні заходи бойової підготовки, які заплановано завершити протягом одного місяця.

"Після проходження в’язнями курсу бойової підготовки з ними буде укладено контракти, які передбачають обов’язкову участь у бойових діях на тимчасово окупованій території України", - повідомила заступниця міністра оборони.

Як зазначає Маляр, російські війська також намагаються залучати місцевих жителів тимчасово окупованих територій. "Мета - екстрене поповнення особовим складом передових підрозділів своїх військ, які щоденно зазнають великих втрат у живій силі", - написала вона.

За її даними, в окремих населених пунктах на тимчасово окупованій території України російські загарбники здійснюють облави та затримання місцевих жителів. "Під час облав усіх затриманих перевіряють на лояльність до окупаційного режиму, а чоловіків, які за віком можуть бути призвані на військову службу, заарештовують, переважно за надуманими приводами", - зазначила заступниця міністра.

Як повідомила Маляр, заарештованих у такий спосіб відправляють, як правило, до спеціально облаштованих польових таборів, у яких уже перебувають завезені з російських в'язниць злочинці, котрі погодилися брати участь у бойових діях.

Теги: #рф #резерв

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