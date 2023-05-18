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12:36 18.05.2023

Короткочасні дощі та грози можливі в п'ятницю в західних і південних областях України

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Короткочасні дощі та грози можливі в п'ятницю в західних і південних областях України

У п'ятницю, 19 травня, вдень у західних областях і в південній частині місцями відбудеться невеликий короткочасний дощ і гроза, на решті території України без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, у західних областях 7-12°; удень 21-26°, на крайньому заході країни місцями 17-20°.

У Києві у п'ятницю, 19 травня, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, удень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 19 травня найвища температура вдень була 30,8° у 2007 р., найнижча вночі 1,1° у 1952 р.

У суботу, 20 травня, у центральних, західних і північних областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території країни без опадів.

Вітер переважно північно-східний, у західній частині східний, 7-12 м/с, удень у західних, північних та в центральних областях місцями окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, у західних областях 8-13°; удень 21-26°, у південних і центральних областях місцями до 29°.

У Києві в суботу, 20 травня, без опадів, лише вдень місцями можливий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, удень 24-26°.

Теги: #погода #прогноз

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