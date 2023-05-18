Події

12:11 18.05.2023

У Полтаві затримано лідера фейкового "народовладдя"

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Служба безпеки України затримала в Полтаві лідера фейкового "народовладдя", який закликав до захоплення урядових установ України.

"Служба безпеки запобігла спробам дестабілізації суспільно-політичної ситуації у центральних регіонах України. Під час комплексних заходів у Полтаві затримано чоловіка, який хотів створити псевдодержавне утворення на території обласного центру", - йдеться в повідомленні СБУ в четвер.

Як повідомляється, зловмисник позиціонував себе як лідер так званого народовладдя і займався створенням фейкового "самоврядування" в місті. Незаконну інституцію назвав "радою територіальної громади" і навіть замовив печатку для псевдоустанови.

На власній сторінці у фейсбуці він закликав громадян приєднуватися до його "об'єднання" та створювати нові "громади" для насильницького захоплення державної влади в Україні. Своїм "послідовникам" фігурант обіцяв "посади" у складі фейкової установи.

Крім того, у власноруч записаних відеокоментарях він регулярно повторював кремлівські наративи, в яких збройну агресію РФ називав "громадянською війною в Україні". Також зловмисник публічно заперечував чинний конституційний лад України.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта. Як повідомляється, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Фігуранту справи повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). 

Теги: #сбу #полтава

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