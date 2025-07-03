Кількість постраждалих в Полтаві зросла до 59 людей – поліція

Кількість поранених унаслідок обстрілу ворогом Полтави зросла до 59 людей, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Наразі відомо про двох загиблих, ще 59 людей травмовані", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, ворог завдав удару по Полтавській громаді у четвер вранці. Раніше пресслужба Сухопутних військ повідомила що внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку.

Раніше повідомлялося про двох загиблих і 47 поранених. Речник командування Сухопутних військ Збройних сил України Віталій Саранцев повідомляв про чотирьох поранених військовослужбовців.