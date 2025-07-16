Інтерфакс-Україна
Події
15:24 16.07.2025

Гуманітарний комітет Ради закликав обладміністрацію прискорити спорудження пам’ятника Петлюрі в Полтаві

1 хв читати

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради звернувся до Полтавської обласної військової адміністрації щодо прискорення спорудження пам’ятника Симону Петлюрі в Полтаві.

"У зверненні комітет наголосив на важливості належного вшанування у травні 2026 року 100-річчя від дня смерті Симона Петлюри. Центральною подією цих заходів має стати відкриття пам’ятника в місті Полтава — на батьківщині діяча. Сподіваємось на конструктивну та оперативну співпрацю в реалізації цієї важливої державницької ініціативи", - йдеться в повідомленні комітету.

Як повідомлялося, ще у 2021 році Полтавська обласна державна адміністрація оголосила проведення всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на спорудження у Полтаві пам'ятника голові Директорії Української народної республіки, головному отаману військ та флоту УНР Симону Петлюрі.

Теги: #полтава #памятник_петлюрі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:29 03.07.2025
Кількість постраждалих в Полтаві зросла до 59 людей – поліція

Кількість постраждалих в Полтаві зросла до 59 людей – поліція

16:05 03.07.2025
У Полтаві двоє загиблих і вже 47 постраждалих

У Полтаві двоє загиблих і вже 47 постраждалих

15:39 03.07.2025
В Полтаві ліквідовано пожежі, спричинені ворожим ударом: постраждали 24 особи, двоє загиблих

В Полтаві ліквідовано пожежі, спричинені ворожим ударом: постраждали 24 особи, двоє загиблих

12:24 03.07.2025
Внаслідок ворожої атаки по ТЦК в Полтаві постраждало, попередньо, 4 військових – ЗМІ

Внаслідок ворожої атаки по ТЦК в Полтаві постраждало, попередньо, 4 військових – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Рада прийняла відставку прем'єра Шмигаля

Рада розглядає відставку прем'єра Шмигаля

Нацполіція викрила масштабну схему виробництва і збуту українських ліків на території РФ за участі олігарха Жеваго

Зеленський: Демонстрація сили може змусити Путіна сісти за стіл мирних переговорів

Зеленський: Української зброї має стати більше

ОСТАННЄ

Кабмін приєднав Центр позашкільної освіти і Центр національно-патріотичного виховання до Малої академії наук

Верховний суд остаточно заборонив будівництво багатоповерхівки біля Музею видатних діячів української культури в Києві

Рішення ЄСПЛ можна вже використовувати в справах щодо агресії РФ, геноциду українців, злочину проти людяності – уповноважена

Український оскарівський комітет розпочав прийом фільмів для відбору представника від країни на 98-му премію "Оскар"

Норми прийнятого законопроекту №12320 дають можливість тиснути на журналістів - Радіна

Окупанта заочно засуджено до 12 років ув’язнення за утримання у заручниках понад 360 цивільних у Ягідному - СБУ

Генпрокурор: на Буковині викрито системну розтрату бюджетних коштів, 10 посадовців отримали підозри

У військову частину на Львівщині закупили пошкоджених генераторів на понад 31 млн грн - ДБР

Шмигаль під час розгляду своєї відставки в Раді: передаємо країну зі збереженою фінансовою стабільністю

Пленарні переговори глав МЗС Люблінського трикутника проходять у Польщі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА