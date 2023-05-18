Події

08:19 18.05.2023

Пентагон не заперечує проти надання Україні винищувачів F-16 іншими країнами

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Пентагон не заперечує проти надання Україні винищувачів F-16 іншими країнами

Адміністрація президента США Джо Байдена неодноразово відкидала можливість відправки винищувачів F-16 Україні, але водночас не виступає проти їхнього передання Києву іншими країнами, повідомляє Politico.

"Я не думаю, що ми проти", - цитує видання заяву високопоставленого чиновника американського Міноборони щодо можливого відправлення винищувачів Києву іншими країнами.

Однак такого рішення ще не ухвалено, наголосив він.

Тим часом, як зазначає газета, тиск на Білий дім у зв'язку з можливою передачею Україні винищувачів посилився після того, як Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на закупівлю F-16 для України. У Лондоні заявили, що незабаром почнуть навчати українських пілотів літати на сучасних винищувачах. Пізніше британський приклад наслідувала Бельгія.

Видання зазначає, що Британія оголосила про створення коаліції країн, які почнуть працювати над надсиланням літаків в Україну, після зустрічі британського прем'єр-міністра Ріші Сунака і глави уряду Нідерландів Марка Рютте.

Politico нагадує, що Нідерланди є однією з невеликої групи союзників по НАТО, які переходять з F-16 на F-35, що дасть змогу вивільнити десятки винищувачів у найближчі роки.

У публікації наголошується, що країни, які придбали F-16 або будь-яку іншу систему озброєння у США, повинні спочатку отримати схвалення Вашингтона, перш ніж передавати їх третій країні.

Тим часом у Пентагоні заявляють, що не вважають F-16 предметом першої необхідності для Києва.

Трьома головними пріоритетами України є протиповітряна оборона, артилерія і механізована та броньована техніка, заявив виданню представник міністерства оборони.

Водночас американські законодавці виступають за відправку винищувачів.

Очікується, що проблему F-16 обговорюватимуть на зустрічі G-7 в Японії цього тижня. Крім того, ця тема буде на порядку денному щорічного саміту лідерів НАТО в Литві в липні.

Як зазначає видання, наразі, схоже, жоден європейський уряд не звертався з офіційним запитом до США щодо відправлення винищувачів в Україну. Politico припускає, що країни, ймовірно, порушать ці питання на майбутньому саміті Північноатлантичного альянсу, у якому мають намір узяти участь голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі, глава Пентагону Ллойд Остін, американський президент Джо Байден і держсекретар Ентоні Блінкен.

 

 

Теги: #сша #україна #винищувачі

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