Зеленський подякував корейському лідеру за чітке засудження агресії РФ і підтримку глобальних зусиль заради миру

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Кореї Юн Сок Йолю за чітке засудження агресії РФ проти українського народу і підтримку глобальних зусиль заради миру.

"Відбувся – і доволі успішно – візит української делегації в Республіку Корея. Урядовці, перша леді України. Були зустрічі, переговори різного рівня, звернення Олени до народу Кореї й усіх народів регіону на вагомому форумі "Азійське лідерство". Я дякую пану Президенту Республіки Корея за чітке засудження російської агресії та підтримку глобальних зусиль заради миру", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Як повідомлялося, у межах візиту до Кореї українська делегація та перша леді України Олена Зеленська провели низку зустрічей на високому рівні. Корея засудила російську агресію і незаконну депортацію українських дітей у Росію, а також висловила готовність надати Україні автомобілі для гуманітарного розмінування та мобільні рентген-апарати.

Крім того, перша леді України запросила в Кореї технологічну допомогу для захисту українців, зокрема, системи ППО.