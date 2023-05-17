Події

22:03 17.05.2023

Кім повідомив про дві ворожі ракети на півдні України

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Кім повідомив про дві ворожі ракети на півдні України

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про дві ворожі ракети на півдні України.

"2 на півдні. Не ігноруємо тривогу", - написав він у телеграм-каналі в середу ввечері.

 

 

 

Теги: #ракети #південь

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