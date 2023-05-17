Кім повідомив про дві ворожі ракети на півдні України

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про дві ворожі ракети на півдні України.

"2 на півдні. Не ігноруємо тривогу", - написав він у телеграм-каналі в середу ввечері.