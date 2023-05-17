Глобальні температури на Землі в найближчі п'ять років досягнуть рекордних показників

Глобальні температури в найближчі п'ять років сягнуть рекордних показників через накопичення парникових газів та ефекту Ель-Ніньйо, йдеться в бюлетені, поширеному Всесвітньою метеорологічною організацією ООН у середу.

У ньому наголошується, що, згідно з підрахунками фахівців, існує 66% ймовірність, що середньорічна глобальна приземна температура в період із 2023 до 2027 року протягом щонайменше одного року перевищуватиме доіндустріальний рівень більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм.

Крім того, у звіті наголошується, що існує ймовірність 98%, що щонайменше один рік із наступних п'яти років буде найтеплішим за всю історію метеоспостережень. Крім того, фахівці прогнозують, що і весь цей п'ятирічний період стане найспекотнішим в історії спостережень.

Автори звіту в пресрелізі наголошують, що, за їхнім прогнозом, середні глобальні температури й надалі продовжуватимуть зростати і все сильніше віддалятимуть людство від клімату, до якого воно звикло.