Події

16:52 17.05.2023

На Чернігівщині внаслідок обстрілу сталася пожежа у фельдшерсько-акушерському пункті

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Унаслідок російського обстрілу території Чернігівської області у фельдшерсько-акушерському пункті в Семенівській громаді сталася пожежа, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Результати пожежі у фельдшерсько-акушерському пункті в Семенівській громаді. Загоряння сталося внаслідок вранішнього ворожого обстрілу", - написав Чаус у телеграм-каналі, публікуючи фото наслідків пожежі.

Інформація про постраждалих уточнюється. 

Теги: #обстріл #чернігівщина

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