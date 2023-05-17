На Чернігівщині внаслідок обстрілу сталася пожежа у фельдшерсько-акушерському пункті

Унаслідок російського обстрілу території Чернігівської області у фельдшерсько-акушерському пункті в Семенівській громаді сталася пожежа, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Результати пожежі у фельдшерсько-акушерському пункті в Семенівській громаді. Загоряння сталося внаслідок вранішнього ворожого обстрілу", - написав Чаус у телеграм-каналі, публікуючи фото наслідків пожежі.

Інформація про постраждалих уточнюється.