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16:50 17.05.2023

Учасниками Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, стали 40 країн і ЄС

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На саміті глав держав і урядів Ради Європи, що відбувся в Рейк'явіку 16-17 травня 2023 року, було оголошено про створення Міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, повідомляє Міністерство юстиції України.

"Завдяки нашим спільним зусиллям ми вже маємо міжнародний Реєстр збитків. Це важливий крок для того, щоб постраждалі отримали справедливу компенсацію. Чим більше колективних заходів ми вживатимемо, тим швидше ми змусимо Росію залишити територію України та понести відповідальність за всі міжнародні злочини та збитки", - заявив міністр юстиції Денис Малюська.

Зазначається, що станом на 17 травня понад 40 країн та Європейський Союз приєдналися або висловили намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, та стали учасниками Реєстру збитків.

"Це надперемога, велике досягнення! Це - один із перших найвагоміших результатів спільних дій країн Європи, всього демократичного світу у справі притягнення РФ до відповідальності та невідворотності сплати компенсацій", - зазначила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.

Реєстр збитків створюється як платформа для міжурядової співпраці, яка діє в інституційних рамках Ради Європи, і фізично розташований у Гаазі (Нідерланди). Реєстр слугує документальною формою обліку доказів та претензій про заподіяні збитки, шкоду чи ушкодження, які починаючи з 24 лютого 2022 року сталися на території України внаслідок міжнародно-протиправних дій Російської Федерації в Україні або проти неї. Заяви та інформацію про завдані збитки зможуть подавати всі зацікавлені фізичні та юридичні особи, а також Україна.

Реєстр є першим компонентом майбутнього Міжнародного компенсаційного механізму, створеного окремим міжнародним договором у співпраці з Україною. Далі буде створено Комісію з розгляду претензій та Компенсаційний фонд.

"Реєстр збитків - це лише перша складова комплексного механізму відшкодування збитків. Кінцевою метою є створення Компенсаційної комісії, яка безпосередньо розглядатиме претензії та присуджуватиме компенсації, та Компенсаційного фонду, який акумулюватиме кошти для виплати компенсацій, на підставі міжнародного договору, учасниками якого, як ми сподіваємося, ви всі станете", - зазначив Малюська, звертаючись до країн-учасниць Реєстру та учасників Саміту.

За його словами, ефективна імплементація всеосяжного міжнародного механізму компенсації є запорукою досягнення справедливості для всіх, хто постраждав від незаконних дій Росії проти України.

Теги: #війна #реєстр #збитки

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