У ЄС обговорять майбутній саміт за Формулою миру Зеленського

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу обговорять майбутній саміт, присвячений просуванню на міжнародній арені Формули миру президента України Володимира Зеленського.

Обговорення відбудеться в межах засідання Ради з питань закордонних справ, яке заплановано на понеділок, 22 травня, повідомив напередодні засідання високопоставлений дипломат Швеції, яка головує в ЄС.

"Саміт запланований на середину липня і відбудеться в Копенгагені, це те, що я можу попередньо сказати", - повідомив він. Реагуючи на зауваження журналістів, що на середину липня заплановано також і саміт НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, дипломат уточнив, що є намір провести саміт Формули миру Зеленського до саміту організації Північноатлантичного альянсу.

Говорячи про мету проведення заходу, співрозмовник журналістів сказав, що цей саміт проводять для того, щоб не було пропозиції Китаю, який "повторює наративи Росії", але "українська точка зору отримала платформу і більшу видимість на міжнародній арені, що може послужити поширенню серед партнерів".

Крім того, в рамках засідання буде порушено питання майбутньої усної оцінки Європейської комісії прогресу України як країни-кандидата. "Високий представник Європейського Союзу (Жозеп Боррель) згадає про це, як про важливу майбутню подію", - сказав дипломат. При цьому він уточнив, що безпосередньо оцінка буде надана в рамках засідання Ради зі спільних питань, яке відбудеться в середині червня.