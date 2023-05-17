Випадки примусового переміщення Росією дітей узагальнено можуть становити злочини проти людства - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон закликав РФ негайно повернути примусово переміщених з України дітей.

"Примусове переміщення дітей є воєнним злочином. Узагальнено вони можуть становити злочини проти людства. Росія повинна повернути Україні її дітей. Вона повинна зробити це негайно" - написав він у твіттері за підсумками виступу на відкритті саміту Ради Європи.

Четвертий саміт Ради Європи 16-17 травня відбувається у столиці Ісландії Рейк'явіку.

Раніше зазначалося, що на саміті буде презентовано Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ, підтримано створення спеціального міжнародного трибуналу і всеосяжного міжнародного компенсаційного механізму.