Події

09:57 17.05.2023

Росія та Іран продовжують зміцнювати військове співробітництво - ISW

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Росія та Іран продовжують зміцнювати військове співробітництво - ISW

РФ та Іран продовжують зусилля зі зміцнення двостороннього військово-економічного співробітництва, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 16 травня.

Зокрема, посол Ірану в РФ оголосив про підписання міждержавної угоди про будівництво залізничної лінії Решт-Астара, що прискорить завершення іранського проєкту коридору Північ-Південь, який планується як частина транспортного коридору між Санкт-Петербургом і Перською затокою.

Водночас РФ та Іран роблять додаткові кроки для подальшого розвитку двостороннього військового співробітництва.

"Білий дім повідомив 15 травня, що Росія прагне закупити додаткові безпілотники в Ірані після того, як використала більшу частину із 400 іранських безпілотників, закуплених із серпня 2022 року, для атак на українську інфраструктуру. 13 травня іранські ЗМІ також повідомили, що наступного тижня Іран отримає першу партію російських багатоцільових винищувачів Су-35", - йдеться в повідомленні.

У ISW зазначають, що Москва, найімовірніше, продовжить реалізовувати взаємовигідні військово-економічні програми, щоб забезпечити постійну матеріальну підтримку Іраном воєнних дій РФ в Україні.

 

Теги: #війна #isw

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